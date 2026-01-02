Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’308 -0.1%  SPI 18’363 0.1%  Dow 49’459 0.0%  DAX 25’065 0.7%  Euro 0.9304 0.1%  EStoxx50 5’924 -0.1%  Gold 4’444 -1.1%  Bitcoin 72’835 -2.3%  Dollar 0.7961 0.1%  Öl 60.6 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529
Top News
Analyse: Barclays Capital bewertet SAP SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
TT Electronics-Aktie knickt ein, Cicor-Aktie steigt: Aktionäre lehnen Übernahme durch Cicor ab
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight
D-Wave Quantum-Aktie trotzdem in Rot: Grosser Fortschritt bei skalierbarer Quantencomputer-Steuerung
Die Expertenmeinungen zur BioNTech-Aktie im Dezember 2025
Suche...
Plus500 Depot

GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

20.03
CHF
0.13
CHF
0.67 %
15:30:13
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.01.2026 14:27:41

GSK Underweight

GSK
20.04 CHF 0.70%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Studiendaten für das Medikament Bepirovirsen bei chronischer Hepatitis B hätten eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame funktionale Heilungsrate gezeigt, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei leicht positiv, vorbehaltlich weiterer Details./rob/ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:41 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17.00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
18.84 £ 		Abst. Kursziel*:
-9.78%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
18.82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.65%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten