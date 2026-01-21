GSK 18.74 CHF -1.91% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit Blick auf die Übernahme von Rapt Therapeutics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1940 Pence belassen. Der von Rapt entwickelte Antikörper Ozureprubart gegen Lebensmittelallergie passe gut in das Portfolio von GSK, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Längere Intervalle bei der Verabreichung und zur Anwendung auch bei Patienten, die bislang nicht behandelt werden konnten, erschienen ihm als attraktive Ansätze./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.