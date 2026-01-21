GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit Blick auf die Übernahme von Rapt Therapeutics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1940 Pence belassen. Der von Rapt entwickelte Antikörper Ozureprubart gegen Lebensmittelallergie passe gut in das Portfolio von GSK, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Längere Intervalle bei der Verabreichung und zur Anwendung auch bei Patienten, die bislang nicht behandelt werden konnten, erschienen ihm als attraktive Ansätze./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
19.40 £
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
17.84 £
Abst. Kursziel*:
8.74%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
17.81 £
Abst. Kursziel aktuell:
8.96%
Analyst Name::
Matthew Weston
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
20.01.26
|Erste Schätzungen: GSK präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
19.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
19.01.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
16.01.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
15.01.26
|Handel in London: Schlussendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)