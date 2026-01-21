Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’069 -0.8%  SPI 18’069 -0.7%  Dow 48’279 -0.4%  DAX 24’355 -1.4%  Euro 0.9271 0.1%  EStoxx50 5’825 -1.1%  Gold 4’874 2.3%  Bitcoin 70’080 0.5%  Dollar 0.7902 0.0%  Öl 65.1 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Novartis1200526
Top News
Bernstein Research verleiht Nestlé-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Sell-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Novartis-Aktie
Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für Daimler Truck-Aktie
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Suche...
eToro entdecken

GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

18.74
CHF
-0.36
CHF
-1.91 %
14:43:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.01.2026 12:36:42

GSK Neutral

GSK
18.74 CHF -1.91%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit Blick auf die Übernahme von Rapt Therapeutics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1940 Pence belassen. Der von Rapt entwickelte Antikörper Ozureprubart gegen Lebensmittelallergie passe gut in das Portfolio von GSK, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Längere Intervalle bei der Verabreichung und zur Anwendung auch bei Patienten, die bislang nicht behandelt werden konnten, erschienen ihm als attraktive Ansätze./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
19.40 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
17.84 £ 		Abst. Kursziel*:
8.74%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17.81 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
8.96%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten