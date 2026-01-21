GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan GSK vor den am 4. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Nach seinem jüngst geschriebenen Ausblick auf die anstehenden Zahlen des Pharmakonzerns beschäftigte sich Analyst Zain Ebrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den durchschnittlichen Analystenschätzungen für die Briten. Seine Umsatzschätzung entspreche weiter der Konsensprognose, während er beim operativen Ergebnis im Kerngeschäft 5 Prozent über dem Konsens liege und beim Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft 7 Prozent darüber. Der Grund sei, dass er von geringeren Vertriebs- und Verwaltungskosten und auch geringeren Forschungs- und Entwicklungskosten ausgehe, schrieb er./ck/rob/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 12:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
17.94 £
|
Abst. Kursziel*:
-5.24%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
18.04 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.74%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: GSK präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.01.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Handel in London: Schlussendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)