Krypto-Anlage im Fokus 22.02.2026 11:03:09

So viel Wert wäre mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einem frühen Investment in Sui hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr notierte Sui bei 3.272 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in SUI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3’056.57 Sui. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’903.60 USD, da Sui am 21.02.2026 0.9500 USD wert war. Damit wäre die Investition 70.96 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.8819 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4.328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
