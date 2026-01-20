GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK angesichts des bevorstehenden Kaufs von Rapt mit dem Wirkstoff-Kandidaten Ozureprubart in Phase IIb auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1780 Pence belassen. Der Kaufpreis von bis zu 2,2 Milliarden Dollar sei nicht sehr hoch für ein Asset mit Milliarden-Dollar-Umsatzpotenzial, schrieb James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Asset befinde sich aber noch in früherem Entwicklungsstadium. Das dürfte nicht der Fokus von GSK gewesen ein./ajx/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
17.80 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
17.84 £
|
Abst. Kursziel*:
-0.25%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
17.86 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.31%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: GSK präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.01.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Handel in London: Schlussendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)