So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Aptos wurde am 21.02.2025 zu einem Wert von 5.991 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1’000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 166.91 Aptos. Die gehaltenen Aptos wären am 21.02.2026 bei einem APT-USD-Kurs von 0.8871 USD 148.07 USD wert gewesen. Damit hätte sich das Investment um 85.19 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 22.02.2026 bei 0.8515 USD. Bei 6.749 USD erreichte die Kryptowährung am 02.03.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net