So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Wert wäre mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Aptos Investoren gebracht.

Aptos wurde am 21.02.2025 zu einem Wert von 5.991 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1’000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 166.91 Aptos. Die gehaltenen Aptos wären am 21.02.2026 bei einem APT-USD-Kurs von 0.8871 USD 148.07 USD wert gewesen. Damit hätte sich das Investment um 85.19 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 22.02.2026 bei 0.8515 USD. Bei 6.749 USD erreichte die Kryptowährung am 02.03.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
