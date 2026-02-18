GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1780 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die Zahlen für das vergangene Jahr und die HIV-Medikamenten-Pipeline angepasst, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Doch selbst unter Berücksichtigung der neuesten HIV-Produktkandidaten blieben die Geschäftsaussichten mau./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
19.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
22.21 £
|
Abst. Kursziel*:
-14.47%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
22.20 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.40%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
16.02.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|13:16
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|23.07
|0.17%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:09
|
Barclays Capital
QIAGEN Overweight
|14:07
|
Barclays Capital
Air Liquide Overweight
|14:02
|
UBS AG
Rio Tinto Neutral
|13:58
|
Barclays Capital
Walmart Overweight
|13:41
|
UBS AG
Renault Sell
|13:23
|
UBS AG
Nestlé Neutral
|13:21
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Verve Group Buy