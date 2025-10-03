GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Im Fokus stehe zunächst die Zulassungsentscheidung für das Knochenmarkkrebs-Mittel Blenrep am 23. Oktober, schrieb Zain Ebrahim am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht wenige Tage später. Für die Zulassung sieht er nach dem negativen Votum des Expertengremiums enorme Risiken. Mit Blick auf das Quartal liegt Ebrahim beim Umsatz auf Höhe des Konsens und beim Ergebnis je Aktie (Core EPS) leicht darüber./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
16.47 £
|
Abst. Kursziel*:
-15.00%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
16.47 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.00%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
02.10.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 fester (finanzen.ch)
|
01.10.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|17.94
|1.14%
