Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Die aktuellen Verschreibungstrends signalisierten für die Markterwartungen deutlich Luft nach oben für die Wirkstoffe Shingrix und etwas Luft nach unten für Triumeq, Seretide und Ojjara, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.