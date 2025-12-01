ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Neutral" belassen. Matthew Weston schätzt die Aussichten des Pharmakonzerns für die nächsten zwölf Monate ingesamt positiv ein, wie er am Donnerstag schrieb. Er begründete dies unter anderem mit der Überzeugung, dass das Krebsmittel Blenrep künftig bei einem nicht unerheblichen Anteil von Patienten mit Multiplem Myelom eingesetzt werden dürfte. Zudem erwartet er 2026 einige positive Studiendaten für Medikamente in der späten Entwicklungsphase. Nach dem Kursanstieg von fast einem Drittel im zu Ende gehenden Jahr 2025 sei das weitere Aufwärtspotenzial aber begrenzt./rob/tav/ag;