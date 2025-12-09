Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’931 -0.4%  SPI 17’768 -0.4%  Dow 47’631 -0.2%  DAX 24’163 0.5%  Euro 0.9373 -0.2%  EStoxx50 5’718 -0.1%  Gold 4’203 0.3%  Bitcoin 75’819 3.7%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 61.9 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Cicor-Angebot für TT Electronics unter Druck: DBAY erwägt Gegenangebot
Idorsia-Aktie: Schlafmittel mit Prix Galien Bridges Award ausgezeichnet
Bystronic-Aktie: Bystronic nominiert prominente Industriekapitäne für Verwaltungsrat
Delivery Hero-Aktie gewinnt nach Aussicht auf Verkauf weiterer Unternehmensteile
Bitcoin nach dem Einbruch: Was historische Zyklen über die jetzige Korrektur offenbaren
Suche...
Plus500 Depot

GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

19.02
CHF
0.08
CHF
0.42 %
17:23:36
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.12.2025 17:18:53

GSK Underweight

GSK
19.02 CHF 0.42%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach detaillierten Studiendaten von Johnson & Johnson zu Tecvayli plus Darzalex gegen multiples Myelom auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Insgesamt sehe er die Vorstellung der starken Daten als Risiko für die Spitzenumsatzchancen des GSK-Konkurrenzmedikaments Blenrep, schrieb Zain Ebrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17.00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
17.83 £ 		Abst. Kursziel*:
-4.66%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
17.83 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.66%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten