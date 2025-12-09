GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
19.02CHF
0.08CHF
0.42 %
17:23:36
BRXC
09.12.2025 17:18:53
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach detaillierten Studiendaten von Johnson & Johnson zu Tecvayli plus Darzalex gegen multiples Myelom auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Insgesamt sehe er die Vorstellung der starken Daten als Risiko für die Spitzenumsatzchancen des GSK-Konkurrenzmedikaments Blenrep, schrieb Zain Ebrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
17.83 £
|
Abst. Kursziel*:
-4.66%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
17.83 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.66%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
