GSK Aktie

19.54
CHF
-0.37
CHF
-1.87 %
12:01:39
BRXC
16.12.2025 09:55:59

GSK Hold

GSK
19.54 CHF -1.87%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung wöchentlicher Verschreibungsdaten wichtiger Medikamente./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18.45 £ 		Abst. Kursziel*:
-13.30%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.45 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.28%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

