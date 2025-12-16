GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
19.54CHF
-0.37CHF
-1.87 %
12:01:39
BRXC
16.12.2025 09:55:59
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung wöchentlicher Verschreibungsdaten wichtiger Medikamente./ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
16.00 £
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
18.45 £
Abst. Kursziel*:
-13.30%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
18.45 £
Abst. Kursziel aktuell:
-13.28%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
