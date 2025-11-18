Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

18.83
CHF
0.03
CHF
0.18 %
09:18:45
BRXC
25.11.2025 07:13:52

GSK Hold

GSK
18.83 CHF 0.18%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 1600 auf 1660 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fokus von Finanzchefin Julie Brown dürfte im neuen Jahr auf der Erreichung der Finanzziele sowie weiteren Effizienzmaßnahmen liegen, schrieb Kerry Holford in ihrem Ausblick vom am Montagabend. Entscheidend für den kommerziellen Erfolg des Pharmakonzerns und gleichzeitig am Markt unterschätzt seien Blenrep und Depemokimab./rob/gl/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
16.60 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20.23 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17.91 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

07:13 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 GSK Outperform Bernstein Research
04.11.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
