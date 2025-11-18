GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
GSK Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 1600 auf 1660 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fokus von Finanzchefin Julie Brown dürfte im neuen Jahr auf der Erreichung der Finanzziele sowie weiteren Effizienzmaßnahmen liegen, schrieb Kerry Holford in ihrem Ausblick vom am Montagabend. Entscheidend für den kommerziellen Erfolg des Pharmakonzerns und gleichzeitig am Markt unterschätzt seien Blenrep und Depemokimab./rob/gl/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
16.60 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.23 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
