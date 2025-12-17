Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’028 -0.2%  SPI 17’887 -0.2%  Dow 48’282 0.4%  DAX 24’053 -0.1%  Euro 0.9340 0.0%  EStoxx50 5’707 -0.2%  Gold 4’329 0.6%  Bitcoin 69’861 0.0%  Dollar 0.7961 0.1%  Öl 59.7 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Tesla11448018Novartis1200526Zurich Insurance1107539Helvetia Baloise46664220
Top News
Aktien von WeRide & Pony AI heben ab: Kursgewinne bei Tesla ziehen Robotaxi-Aktien mit nach oben
Amazon-Aktie im Fokus: OpenAI spricht offenbar mit Amazon über Milliardenfinanzierung
Heidelberg Materials-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital
Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Warner-Übernahme: Aus für Paramount-Gebot und Trump-Schwiegersohn - Fokus auf Netflix-Aktie
Suche...
eToro entdecken

GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

19.43
CHF
0.16
CHF
0.82 %
10:18:24
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.12.2025 14:37:14

GSK Neutral

GSK
19.43 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Neutral" belassen. Die US-Zulassung für Exdensur als zusätzliche Medikation bei schwerem Asthma komme nicht überraschend, schrieb Rajan Sharma am Mittwoch. Die Briten hätten 2025 einige Zulassungen auf den Weg gebracht, kein Start sei allerdings bedeutend genug für eine Neubewertung./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
17.00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
18.45 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Rajan Sharma 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse