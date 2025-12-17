GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
19.43CHF
0.16CHF
0.82 %
10:18:24
BRXC
17.12.2025 14:37:14
GSK Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Neutral" belassen. Die US-Zulassung für Exdensur als zusätzliche Medikation bei schwerem Asthma komme nicht überraschend, schrieb Rajan Sharma am Mittwoch. Die Briten hätten 2025 einige Zulassungen auf den Weg gebracht, kein Start sei allerdings bedeutend genug für eine Neubewertung./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
17.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
21.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
18.45 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
