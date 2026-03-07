Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

Einstufungen 07.03.2026 08:27:00

Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Alphabet A-Aktie in den Fokus genommen.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im Februar 2026 von 22 Analysten unter die Lupe genommen.

18 Experten stufen die Alphabet A (ex Google)-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 383,45 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie, was einem Anstieg von 71,69 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 311,76 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.395,00 USD26,7009.02.2026
Barclays Capital360,00 USD15,4705.02.2026
Jefferies & Company Inc.400,00 USD28,3005.02.2026
RBC Capital Markets400,00 USD28,3005.02.2026
Jefferies & Company Inc.400,00 USD28,3002.02.2026

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Fenixx666 / Shutterstock.com

