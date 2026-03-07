Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Einstufungen
|
07.03.2026 08:27:00
Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Alphabet A-Aktie in den Fokus genommen.
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im Februar 2026 von 22 Analysten unter die Lupe genommen.
18 Experten stufen die Alphabet A (ex Google)-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 383,45 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie, was einem Anstieg von 71,69 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 311,76 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|395,00 USD
|26,70
|09.02.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|15,47
|05.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|400,00 USD
|28,30
|05.02.2026
|RBC Capital Markets
|400,00 USD
|28,30
|05.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|400,00 USD
|28,30
|02.02.2026
Redaktion finanzen.ch