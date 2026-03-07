Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vergütungsplan 07.03.2026 08:36:18

NVIDIA-Aktie: K-Riese richtet Vergütung der Führung an KI-Erfolg aus

Inmitten des rasanten Wachstums im KI-Bereich hat der Halbleitergigant NVIDIA die Weichen für die künftige Vergütung seiner Führungsspitze gestellt.

• NVIDIA koppelt Managementboni an Umsatzwachstum
• CEO Jensen Huang kann bis zu 4 Mio. Dollar Bonus erhalten
• KI-Boom und Chip-Exportregeln prägen Geschäftsstrategie

Ein aktuelles SEC-Filing legt offen, wie NVIDIA die Anreize für seinen Mitbegründer und CEO Jensen Huang sowie weitere hochrangige Manager für das Geschäftsjahr 2027 strukturiert. Im Zentrum steht dabei eine konsequente Koppelung der Bonuszahlungen an ehrgeizige Umsatzziele, die die Marktführerschaft des Unternehmens weiter festigen sollen.

Im Kern der neuen Regelung steht eine unmissverständliche Botschaft: Nur wer die ehrgeizigen Umsatzziele in einem sich wandelnden Weltmarkt erreicht, wird finanziell voll am Erfolg partizipieren.

4-Millionen-Dollar-Bonus gekoppelt an Meilensteine

Für CEO Jensen Huang sieht das aktuelle SEC-Filing ein Barbonus-Ziel von 4 Millionen US-Dollar vor. Diese Summe ist kein Garantiewert, sondern stellt 200 Prozent seines Grundgehalts dar und ist untrennbar mit dem Erreichen definierter Umsatzmeilensteine bis zum 31. Januar 2027 verbunden. Auch die weitere Führungsebene ist in dieses Leistungskorsett eingebunden: Für andere Top-Manager wurden Ziel-Boni von 1,5 Millionen US-Dollar festgesetzt, was 150 Prozent ihres Grundgehalts entspricht. Damit dokumentiert NVIDIA den Anspruch, den massiven Aufwärtstrend des vorangegangenen Geschäftsjahres - das einen Rekordumsatz von 215,9 Milliarden US-Dollar lieferte - verstetigen zu wollen.

Zwischen technologischem Vorsprung und geopolitischen Hürden

Der Weg zu diesen Bonuszahlungen führt über ein anspruchsvolles Marktfeld. Während die Nachfrage nach der Blackwell-Architektur als treibende Kraft fungiert, muss NVIDIA gleichzeitig komplexe regulatorische Rahmenbedingungen bewältigen. Da erhebliche Einnahmen aus dem chinesischen Rechenzentrum-Sektor aufgrund von Exportbeschränkungen wegfallen, verlagert sich der Fokus auf die nächste Generation der Vera-Rubin-Plattform. Der Vergütungsplan für 2027 fungiert in diesem Szenario als strategischer Kompass, der das Management dazu verpflichtet, trotz Marktschwankungen und politischem Gegenwind die Umsatzvorgaben als oberste Priorität zu verfolgen.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

So schätzen die Analysten die NVIDIA-Aktie im Februar 2026 ein

Bildquelle: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com

