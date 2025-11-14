Grand City Properties 9.69 CHF -1.88% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschäfte der Immobiliengesellschaft entwickelten sich solide und das sollte sich auch 2026 fortsetzen, schrieb Kai Klose am Freitag./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.