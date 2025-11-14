Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’608 -1.1%  SPI 17’345 -1.1%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 23’685 -1.5%  Euro 0.9182 -0.5%  EStoxx50 5’650 -1.6%  Gold 4’114 -1.4%  Bitcoin 74’986 -5.2%  Dollar 0.7887 -0.5%  Öl 63.8 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Richemont21048333Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Julius Bär-Aktie verliert: Doppelspitze für Heimmarkt Schweiz
Amrize-Aktie tiefer: Neues "Made in America"-Label für US-Baufirmen
SMG-Aktie fällt: SMG Real Estate übernimmt Schweizer Geschäft von Immoverkauf24
Zurich-Aktie fällt: Anlagestiftung nimmt mit Kapitalerhöhung hunderte Millionen Franken ein
Richemont-Aktie steigt kräftig: Umsatzsprung - Erwartungen übertroffen - Aktien von Swatch und LVMH profitieren
Suche...
eToro entdecken

Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882

9.69
CHF
-0.19
CHF
-1.88 %
13:42:57
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 12:44:12

Grand City Properties Hold

Grand City Properties
9.69 CHF -1.88%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grand City Properties mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Thomas Rothäusler sah in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar keine wesentlichen Treiber im Quartalsbericht, da die Immobiliengesellschaft auf Kurs zu den Jahreszielen sei./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Hold
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
10.50 € 		Abst. Kursziel*:
4.76%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.97%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Grand City Properties S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Grand City Properties S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:24 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.25 Grand City Properties Neutral UBS AG
13.11.25 Grand City Properties Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.25 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 Grand City Properties Underweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen