Grand City Properties Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Grand City Properties von 12 auf 14 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen Zehn-Jahres-Schnitt. Nach bislang relativ schwachem Jahresverlauf empfiehlt der Experte Vonovia und Grand City zum Kauf./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.98 €
|
Abst. Kursziel*:
27.50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
11.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
|
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard
|
KGV*:
-
