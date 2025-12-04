Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
Grand City Properties Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 12 auf 11,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Erholungspfad ziehe sich länger hin, und müsse man strategisch vorgehen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Immobilienkonzerne. Entscheidendes Thema werde Inflation, wobei besonders der Einfluss Künstlicher Intelligenz kritisch beäugt werde hinsichtlich Investitionen in KI vs. Produktivitätszuwächse. Bei Grand City wird Kownator nach dem guten Lauf nun zurückhaltender./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
11.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10.36 €
|
Abst. Kursziel*:
11.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.36%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
