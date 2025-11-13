Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
9.97CHF
-0.17CHF
-1.64 %
13:00:01
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.11.2025 12:09:21
Grand City Properties Neutral
Grand City Properties
9.97 CHF -1.64%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Grand City Properties nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. Charles Boissier attestierte dem Wohnungsunternehmen am Donnerstag in seiner ersten Reaktion eine durchwachsene Geschäftsentwicklung./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10.74 €
|
Abst. Kursziel*:
2.42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.85%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Schwacher Handel: SDAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Gewinne in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
14.10.25