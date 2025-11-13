Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
9.98CHF
-0.15CHF
-1.51 %
09:59:15
BRXC
13.11.2025 08:42:48
Grand City Properties Buy
Grand City Properties
9.98 CHF -1.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Mit diesen sei das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen auf dem Weg zum Erreichen der Jahresziele, schrieb Stephanie Dossmann in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Zahlen bestätigten den Trend des ersten Halbjahres./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.74 €
|
Abst. Kursziel*:
30.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.39%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
