Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Kai Klose zog am Montag ein positives Fazit zweier Roadshows mit dem Wohnimmobilienunternehmen in Lugano und Mailand. Grand City Properties setze nach wie vor die richtigen Prioritäten mit der weiteren Stärkung des Finanzprofils. Die aktuelle Aktienbewertung sei nicht gerade anspruchsvoll./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



