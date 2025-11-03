Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Grand City Properties Aktie

10.21
CHF
-0.02
CHF
-0.21 %
11:01:40
BRXC
03.11.2025 09:58:59

Grand City Properties Buy

Grand City Properties
10.21 CHF -0.21%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Kai Klose zog am Montag ein positives Fazit zweier Roadshows mit dem Wohnimmobilienunternehmen in Lugano und Mailand. Grand City Properties setze nach wie vor die richtigen Prioritäten mit der weiteren Stärkung des Finanzprofils. Die aktuelle Aktienbewertung sei nicht gerade anspruchsvoll./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.92 € 		Abst. Kursziel*:
37.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.36%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:58 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 Grand City Properties Underweight Barclays Capital
09.09.25 Grand City Properties Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 Grand City Properties Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
