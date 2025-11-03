Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
10.21CHF
-0.02CHF
-0.21 %
11:01:40
BRXC
03.11.2025 09:58:59
Grand City Properties Buy
Grand City Properties
10.21 CHF -0.21%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Kai Klose zog am Montag ein positives Fazit zweier Roadshows mit dem Wohnimmobilienunternehmen in Lugano und Mailand. Grand City Properties setze nach wie vor die richtigen Prioritäten mit der weiteren Stärkung des Finanzprofils. Die aktuelle Aktienbewertung sei nicht gerade anspruchsvoll./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.92 €
|
Abst. Kursziel*:
37.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.36%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|09:58
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|09.09.25
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Grand City Properties S.A.
|10.18
|-0.46%
