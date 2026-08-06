Honeywell Technologies Aktie 157449939 / US4385162056
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06.08.2026 20:03:23
Donnerstagshandel in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags
Der Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Minus.
Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.75 Prozent tiefer bei 53’940.64 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25.210 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.153 Prozent auf 54’266.12 Punkte an der Kurstafel, nach 54’349.12 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 54’502.87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 53’873.56 Einheiten.
Dow Jones auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 2.24 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der Dow Jones noch bei 53’055.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49’910.59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, lag der Dow Jones noch bei 44’193.12 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.49 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 1.78 Prozent auf 496.15 USD), Walt Disney (+ 1.74 Prozent auf 103.53 USD), Chevron (+ 1.35 Prozent auf 188.93 USD), Travelers (+ 0.48 Prozent auf 384.27 USD) und McDonalds (+ 0.40 Prozent auf 275.10 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-3.96 Prozent auf 185.33 USD), Boeing (-3.09 Prozent auf 232.77 USD), Honeywell Technologies (-2.43 Prozent auf 242.10 USD), UnitedHealth (-1.89 Prozent auf 404.95 USD) und Goldman Sachs (-1.78 Prozent auf 1’041.54 USD).
Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12’288’694 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.442 Bio. Euro heraus.
KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien
Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.85 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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