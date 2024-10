NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Goldman Sachs nach Quartalszahlen von 571 auf 609 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern der US-Investmentbank habe er seine Gewinnprognose (EPS) für 2024 um 7 Prozent reduziert, jene für 2025 aber um 2 Prozent erhöht, schrieb Analyst Daniel Fannon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/bek;