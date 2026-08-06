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NYSE-Handel im Blick 06.08.2026 22:33:51

NYSE-Handel Dow Jones schwächelt zum Handelsende

NYSE-Handel Dow Jones schwächelt zum Handelsende

So performte der Dow Jones letztendlich.

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Am Donnerstag stand der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.85 Prozent im Minus bei 53’885.10 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.210 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.153 Prozent auf 54’266.12 Punkte an der Kurstafel, nach 54’349.12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 54’502.87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 53’835.02 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 2.13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der Dow Jones bei 53’055.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, notierte der Dow Jones bei 49’910.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44’193.12 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.37 Prozent aufwärts. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 2.87 Prozent auf 104.68 USD), Microsoft (+ 2.54 Prozent auf 499.86 USD), Chevron (+ 1.51 Prozent auf 189.23 USD), Travelers (+ 0.93 Prozent auf 386.00 USD) und McDonalds (+ 0.82 Prozent auf 276.26 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Boeing (-3.33 Prozent auf 232.19 USD), Salesforce (-3.22 Prozent auf 186.77 USD), Honeywell Technologies (-2.97 Prozent auf 240.74 USD), Goldman Sachs (-2.62 Prozent auf 1’032.58 USD) und UnitedHealth (-2.13 Prozent auf 403.97 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29’002’713 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4.442 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie weist mit 11.21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3.85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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