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Dow Jones-Kursverlauf 04.08.2026 20:03:22

Börse New York in Grün: Dow Jones am Nachmittag im Aufwind

Börse New York in Grün: Dow Jones am Nachmittag im Aufwind

Der Dow Jones steigt heute.

IBM
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Um 20:01 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 1.88 Prozent auf 54’175.55 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24.537 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.789 Prozent leichter bei 52’759.06 Punkten in den Handel, nach 53’178.41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53’641.21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 54’272.60 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52’900.07 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der Dow Jones mit 48’941.90 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 04.08.2025, einen Stand von 44’173.64 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 11.97 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’272.60 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 6.74 Prozent auf 885.97 USD), Cisco (+ 4.33 Prozent auf 120.88 USD), Home Depot (+ 3.55 Prozent auf 300.80 EUR), Goldman Sachs (+ 3.18 Prozent auf 1’059.69 USD) und IBM (+ 2.85 Prozent auf 232.75 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Nike (-2.30 Prozent auf 41.66 USD), Amazon (-1.83 Prozent auf 278.81 USD), Chevron (-1.20 Prozent auf 190.87 USD), UnitedHealth (-1.11 Prozent auf 410.73 USD) und Coca-Cola (-0.45 Prozent auf 86.47 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’389’576 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.222 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Short 16’092.22 8.91 S5B0BU
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Long 14’005.37 19.23 SRB8KU
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