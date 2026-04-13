Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
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Goldman Sachs Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1030 US-Dollar belassen. Gerard Cassidy sprach am Montag nach den Zahlen der US-Bank von einem insgesamt starken Quartal, angetrieben von besser als erwartet ausgefallenen Erträgen. Er möchte aber mehr erfahren zu den Gründen für das schlechtere Abschneiden im Handel mit Währungen, Anleihen und Rohstoffen./ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Goldman Sachs Sector Perform
|
Unternehmen:
Goldman Sachs
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 1’030.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 868.41
|
Abst. Kursziel*:
18.61%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 875.50
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.65%
|
Analyst Name::
Gerard Cassidy
|
KGV*:
-
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