Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040
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06.08.2026 16:02:29
Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Goldman Sachs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Goldman Sachs-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 724.74 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13.798 Goldman Sachs-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 1’060.38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’631.18 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 46.31 Prozent gleich.
Goldman Sachs erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 310.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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