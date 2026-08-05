Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.85 Prozent fester bei 54’545.38 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.970 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.822 Prozent auf 53’641.21 Punkte an der Kurstafel, nach 54’085.88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 54’266.12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 54’744.33 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 3.39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, stand der Dow Jones bei 52’900.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49’298.25 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44’111.74 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.74 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 4.32 Prozent auf 221.09 USD), Amgen (+ 4.14 Prozent auf 406.16 USD), Walt Disney (+ 3.70 Prozent auf 101.81 USD), Goldman Sachs (+ 2.13 Prozent auf 1’075.38 USD) und UnitedHealth (+ 2.09 Prozent auf 416.07 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Alphabet C (ex Google) (-4.33 Prozent auf 359.09 USD), Amazon (-2.07 Prozent auf 271.67 USD), Chevron (-1.83 Prozent auf 186.92 USD), Procter Gamble (-1.12 Prozent auf 146.35 USD) und Microsoft (-0.87 Prozent auf 488.52 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 20’899’248 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.333 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.93 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch