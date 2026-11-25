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25.11.2026 16:21:37
EU und UK verhängen Kartellbussen gegen Givaudan und Firmenich
(Ergänzt um britische Bussen und Stellungnahme von DSM-Firmenich - Zusammenfassung)
Brüssel/London (awp) - Die drei weltweit grössten Duftstoffhersteller müssen wegen Kartellverstössen hohe Bussen bezahlen. Die EU-Kommission verhängte gegen Givaudan, Firmenich und International Flavors & Fragrances (IFF) Strafen von insgesamt 471,9 Millionen Euro.
Hinzu kommen rund 85 Millionen Pfund der britischen Wettbewerbsbehörde CMA. Die Unternehmen hatten vertrauliche Geschäftsinformationen ausgetauscht und ihr Vorgehen gegenüber einem Grosskunden abgestimmt.
Auf Givaudan entfallen 252,4 Millionen Euro sowie 40,0 Millionen Pfund. Firmenich, eine der beiden Vorgängergesellschaften der heutigen DSM-Firmenich, muss 137,7 Millionen Euro und 20,6 Millionen Pfund bezahlen. Beim US-Konkurrenten IFF betragen die Bussen 81,9 Millionen Euro und 24,6 Millionen Pfund, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten.
Die drei Unternehmen hatten zwischen März 2019 und März 2023 wettbewerbsrelevante Informationen über ihre Geschäftsbeziehungen zum Konsumgüterkonzern Unilever ausgetauscht. Dabei ging es unter anderem um Preiserhöhungen und Verhandlungsstrategien. Givaudan und IFF tauschten darüber hinaus auch Informationen über ihr übriges Riechstoffgeschäft aus.
Alle drei Unternehmen räumten ihre Beteiligung am Kartell ein und einigten sich mit den beiden Behörden auf einen Vergleich. Aufgrund ihrer Kooperation mit den Wettbewerbsbehörden wurden die Bussen reduziert.
DSM-Firmenich erwartet Belastung von 300 Millionen Euro
DSM-Firmenich bestätigte die Vergleiche in einer eigenen Mitteilung. Die finanzielle Belastung aus den Verfahren beziffert DSM-Firmenich auf insgesamt rund 300 Millionen Euro. Ein wesentlicher Teil davon werde 2026 erfolgswirksam verbucht und bei der Berechnung des bereinigten Gewinns ausgeklammert.
Die Vorgänge hätten sich vor dem Zusammenschluss von DSM und Firmenich im Mai 2023 ereignet, hiess es weiter. Untersuchungen in anderen Ländern liefen noch. Die US-Justizbehörde habe ihr Verfahren gegen DSM-Firmenich bereits im Februar 2026 ohne Feststellung eines Fehlverhaltens eingestellt.
ra/an
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