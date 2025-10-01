Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’364.00CHF
64.00CHF
1.94 %
11:15:00
SWX
08.10.2025 09:14:05
Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan nach Investorenveranstaltungen in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4200 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller habe in einem Umfeld vorsichtiger Aussagen von Konkurrenten in den vergangenen Monaten zuversichtliche Signale gesendet, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4’200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3’323.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
26.39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3’367.48 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.72%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
