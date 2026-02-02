Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" belassen. Das in den Jahren 2021 bis 2024 prozentual zweistellige Wachstum im Endmarktsegment hochwertiger Duftstoffe habe sich im vergangenen Jahr abgeschwächt, schrieb Edward Hockin in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Indizien von Anbietern wie Coty, Interparfums und auch Douglas ließen auf eine geringe Transparenz im laufenden Jahr schließen. Givaudan habe im Schlussquartal 2025 enttäuscht./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 20:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

