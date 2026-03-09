Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
Givaudan Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3650 Franken auf "Overweight" belassen. Ein Ölpreis nachhaltig über 100 US-Dollar würde sich belastend auf die Hersteller von Inhaltsstoffen für Konsumprodukte auswirken, schrieb Analyst Alex Sloane am Montagabend. Höhere Energiekosten, Öl-basierte Inhaltsstoffe und steigende Frachtkosten drohten die Margen zu drücken. Givaudan, Symrise und Croda wären am stärksten betroffen./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
3’650.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
2’856.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
27.80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
2’920.14 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.99%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09.03.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Verluste in Zürich: SMI am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
08.03.26
|So stuften die Analysten die Givaudan-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
06.03.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Givaudan und On ziehen offenbar wegen Trump-Zöllen vor US-Gericht - Aktien im Minus (AWP)
|
05.03.26
|Handel in Zürich: SMI-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|08:06
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|2’856.00
|-0.83%
