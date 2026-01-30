Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

2’986.00
CHF
60.00
CHF
2.05 %
12:52:18
SWX
30.01.2026 11:46:21

Givaudan Neutral

Givaudan
2985.96 CHF 1.85%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3310 auf 3110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffherstellers habe er seine Ergebnisschätzungen für 2026 reduziert, schrieb Charles Eden in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auch die durchschnittlichen Markterwartungen dürften sinken. Auch nach dem Kursrückgang der Aktie sehe er noch keine attraktive Einstiegsgelegenheit./rob/gl/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3’110.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2’996.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
3.81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2’985.96 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
4.15%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse