Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3310 auf 3110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffherstellers habe er seine Ergebnisschätzungen für 2026 reduziert, schrieb Charles Eden in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auch die durchschnittlichen Markterwartungen dürften sinken. Auch nach dem Kursrückgang der Aktie sehe er noch keine attraktive Einstiegsgelegenheit./rob/gl/stw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3’110.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2’996.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3.81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2’985.96 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.15%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
