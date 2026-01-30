Givaudan 2985.96 CHF 1.85% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3310 auf 3110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffherstellers habe er seine Ergebnisschätzungen für 2026 reduziert, schrieb Charles Eden in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auch die durchschnittlichen Markterwartungen dürften sinken. Auch nach dem Kursrückgang der Aktie sehe er noch keine attraktive Einstiegsgelegenheit./rob/gl/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





