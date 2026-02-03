Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
Givaudan Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" belassen. In seinem ersten Ausblick auf 2026 für die Hersteller von Inhaltsstoffen innerhalb Europas Chemiebranche habe er mit seiner Wachstumsprognose noch deutlicher unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Chris Counihan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Inzwischen sei der Konsens zurückgekommen. Nun dürften die operativen Margen in den Fokus rücken. In diesem Kontext bevorzugt er Givaudan und Novonesis angesichts vergleichsweise moderater Risiken./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3’018.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2’985.80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Givaudan-Aktie nimmt ab: Millionen-Investition in Duftstoffwerk in Mexiko (AWP)
|
03.02.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Optimismus in Zürich: SLI letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.02.26
|SIX-Handel: SMI schlussendlich stärker (finanzen.ch)