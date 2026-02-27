Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 3580 Franken belassen. Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürfte der Absatz mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Letztere stufte der Experte ab und rät nun zum Verkauf. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert. Hersteller von Lebensmittelzusätzen seien derweil im Vergleich zu den Lebensmittelherstellern selbst besser positioniert mit Blick auf das GLP-1-Thema./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
3’580.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3’056.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3’064.85 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.81%
|
Analyst Name::
Matthew Abraham
|
KGV*:
-
