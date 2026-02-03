Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Givaudan Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan nach Zahlen von 3650 auf 3250 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Wachstum des Bereichs Geschmack und Wohlbefinden habe im Schlussquartal den Konsens verfehlt, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Andererseits sei die Wachstumsdynamik bei edlen Du?ften u?berraschend hoch gewesen. Als Fazit kürzte der Experte seine Gewinnschätzungen. Eine Hochstufung der Aktie sei denkbar, wenn sich die Nachfrage globaler Kunden unerwartet schnell erholen würde./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Halten
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
3’083.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
3’086.09 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
17:58
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: SLI mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10:43
|Givaudan-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag im Plus (finanzen.ch)