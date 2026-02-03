Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.02.2026

Givaudan Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan nach Zahlen von 3650 auf 3250 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Wachstum des Bereichs Geschmack und Wohlbefinden habe im Schlussquartal den Konsens verfehlt, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Andererseits sei die Wachstumsdynamik bei edlen Du?ften u?berraschend hoch gewesen. Als Fazit kürzte der Experte seine Gewinnschätzungen. Eine Hochstufung der Aktie sei denkbar, wenn sich die Nachfrage globaler Kunden unerwartet schnell erholen würde./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

