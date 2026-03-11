Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
2’796.00CHF
-33.00CHF
-1.17 %
09:35:29
SWX
11.03.2026 08:25:47
Givaudan Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach einer Veranstaltung zur Branche mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Der Nahe Osten sei für den Hersteller von Aroma- und Duftstoffen eine beachtenswerte Region, besonders für Düfte, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3’600.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2’811.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
28.07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2’801.88 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.49%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|08:25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
