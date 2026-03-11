Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Givaudan Aktie

2’796.00
CHF
-33.00
CHF
-1.17 %
09:35:29
SWX
11.03.2026 08:25:47

Givaudan Neutral

Givaudan
2801.88 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach einer Veranstaltung zur Branche mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Der Nahe Osten sei für den Hersteller von Aroma- und Duftstoffen eine beachtenswerte Region, besonders für Düfte, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3’600.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2’811.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
28.07%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2’801.88 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
28.49%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

08:25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
27.02.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 Givaudan Sell Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 2’806.00 -0.81% Givaudan AG