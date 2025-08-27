Givaudan 3304.59 CHF -3.39% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3650 Franken auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Aromenherstellers dürften dem Gesamtmarkt in Reaktion auf die externe Nachfolgelösung für den Konzernchef zunächst etwas hinterherlaufen, schrieb Charles Eden am Mittwoch. Die gleichzeitig veröffentlichten Konzernziele bis 2030 entsprächen weitgehend den Erwartungen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



