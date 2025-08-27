Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.08.2025 09:17:00

Givaudan Neutral

Givaudan
3304.59 CHF -3.39%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3650 Franken auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Aromenherstellers dürften dem Gesamtmarkt in Reaktion auf die externe Nachfolgelösung für den Konzernchef zunächst etwas hinterherlaufen, schrieb Charles Eden am Mittwoch. Die gleichzeitig veröffentlichten Konzernziele bis 2030 entsprächen weitgehend den Erwartungen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3’650.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3’387.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
7.76%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3’304.59 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
10.45%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

