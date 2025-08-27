|Kurse + Charts + Realtime
27.08.2025 09:17:00
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3650 Franken auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Aromenherstellers dürften dem Gesamtmarkt in Reaktion auf die externe Nachfolgelösung für den Konzernchef zunächst etwas hinterherlaufen, schrieb Charles Eden am Mittwoch. Die gleichzeitig veröffentlichten Konzernziele bis 2030 entsprächen weitgehend den Erwartungen./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3’650.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3’387.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7.76%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3’304.59 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.45%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:36
|Givaudan-Aktie gibt nach: Givaudan-CEO wird zurücktreten - Neue Mittelfristziele (AWP)
|
09:30
|Givaudan-Aktie nach CEO-Abgang im Minus (AWP)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan verbilligt sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Zürich: SPI beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SMI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06:45
|Givaudan peilt in neuer Strategieperiode schnelleres Wachstum an (AWP)
|
06:36
|Givaudan-CEO Gilles Andrier tritt ab - nach 20 Jahren an der Spitze (AWP)
Analysen zu Givaudan AG
|09:17
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|08:06
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|09:17
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|08:06
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|08:06
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Givaudan Add
|Baader Bank
|07:30
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|23.07.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3’339.00
|-1.94%
