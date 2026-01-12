Lufthansa-Aktie verliert: Swiss setzt wegen Wetter weitere Flüge aus

Alleine am Samstag kamen zwölf einzelne Flüge dazu, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Bei den am Samstag neu dazu gekommenen Flugverbindungen handle es sich um Hin- und Rückflüge von Zürich nach Nizza (F), Frankfurt (D), Düsseldorf (D), London (UK), Mailand (I) und Luxemburg, hiess es weiter. Über alle am Flughafen in Kloten ZH ankommenden Flugzeuge hinweg rechnet die Airline am Samstag zudem mit einer durchschnittlichen Ankunftsverspätung von 1,5 Stunden.

Gerade die bei der aktuellen Wetterlage notwendige Enteisung der Flugzeuge trage zu den Verspätungen bei, teilte ein Swiss-Sprecher am Samstag auf Anfrage von Keystone-SDA weiter mit. Es sei denn auch möglich, dass im Verlauf des Tages weitere Anpassungen vorgenommen werden müssen.

Insgesamt mussten seit Beginn des neuen Jahres Stand Samstagmorgen 93 Swiss-Flüge wetterbedingt gestrichen werden. Seit Anfang Jahr waren laut der Lufthansa-Tochter rund 10'000 Passagiere betroffen.

Zusätzliche Kräfte im Einsatz

Wenn ein Flug nicht durchgeführt werden könne, würden Passagiere durch die Einsatzzentrale möglichst schnell umgebucht. Auf Wunsch erstatte die Swiss Flugtickets zudem über den Kundendienst und die Swiss-App zurück.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte die Fluggesellschaft bekannt gegeben, dass sie auch in den kommenden Tagen mit weiteren Annullierungen aufgrund des aktuellen Wetters in Europa rechne. Wettersituationen seien stets dynamisch, weshalb kurzfristige Streichungen manchmal unumgänglich seien.

"Wir stehen in engem Austausch mit Meteoschweiz und schauen uns jeden einzelnen Tag und jede Destination genau an", schrieb die Airline dazu. Aufgrund des deutlich erhöhten Arbeitsaufwands seien auch zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz.

Am Genfer Flughafen Cointrin gab es derweil bis zum späten Samstagmorgen keine Flugausfälle, wie ein Sprecher des Flughafens auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte.

Edelweiss erweitert Präsenz im Circle am Flughafen Zürich

Die Ferienfluggesellschaft Edelweiss baut ihre Präsenz im Dienstleistungs- und Bürozentrum The Circle am Flughafen Zürich aus. Die Swiss-Schwester übernimmt dort langfristig eine zweigeschossige Fläche, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Im oberen Stock entstehen den Angaben zufolge zusätzliche Büroflächen mit Schwerpunkt auf Schulungen und Assessments. Das Erdgeschoss soll als multifunktionale Fläche für Events und Inspiration genutzt werden.

Der Umbau der bisherigen Räume hat bereits begonnen. Die Eröffnung ist für den Sommer 2026 geplant. "Mit diesem Schritt unterstreicht die Schweizer Ferienfluggesellschaft ihr langfristiges Engagement an diesem Standort", hiess es in der Mitteilung.

Die 1995 gegründete Edelweiss ist seit 2021 mit ihrem Hauptsitz im Circle vertreten. Die seit 2008 zur Lufthansa-Gruppe gehörende Airline beschäftige Ende 2024 gut 1400 Personen, darunter fast 250 Personen am Boden. Die Airline machte 2024 einen Umsatz von 900 Millionen Franken beförderte über 3 Millionen Passagiere.

Via XETRA gibt die Lufthansa-Aktie zeitweise 1,04 Prozent auf 8,78 Euro nach.

Kloten ZH (awp/sda)