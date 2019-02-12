Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’980 -1.0%  SPI 16’652 -0.9%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’626 0.1%  Euro 0.9334 -0.1%  EStoxx50 5’459 -0.2%  Gold 3’767 0.1%  Bitcoin 89’742 1.2%  Dollar 0.7943 0.3%  Öl 68.4 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
DroneShield-Aktie weiter im Aufwind: Aktivitäten auf dem US-Markt werden verstärkt
UBS-Aktie in Rot: Präseident Kelleher warnt - Kommunikation mit Finanzdepartement stockt
BASF-Aktie verliert: Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen wird eingestellt
ETFs nicht gleich risikofrei: Was Anleger wissen müssen
TX Group-Aktie leichter: WEMF übernimmt operative Leitung von Online Data Switzerland
Suche...
200.- Saxo-Deal

Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

65.15
CHF
-6.65
CHF
-9.26 %
12.02.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2025 11:55:43

Gerresheimer Overweight

Gerresheimer
39.64 CHF -4.67%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die Anleger haben nach Ansicht der Investmentbank Barclays am Mittwoch übertrieben auf die Überprüfung von Gerresheimer durch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin reagiert. Die Experten sehen zwar einen weiteren Vertrauensdämpfer, gehen aber von einer Kurserholung nach dem Einbruch aus. Die Prüfung betreffe lediglich weniger als 5 Prozent der Umsätze und Profite. Es sei allerdings trotz attraktiver Bewertung schwierig, neue Anleger anzulocken, gestehen die Experten ein. Ihre Einstufung bleibt dennoch mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight"./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42.44 € 		Abst. Kursziel*:
50.80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
36.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
77.48%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Gerresheimer AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?