Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

70.80
CHF
1.75
CHF
2.53 %
28.06.2019
SWX
28.10.2025 06:49:53

Gerresheimer Hold

Gerresheimer
26.82 CHF -1.23%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer von 55 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wandel und Neuorientierung seien ein langer Weg, schrieb der nun für den Hersteller von Spezialverpackungen zuständige Experte Christian Ehmann./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
29.36 € 		Abst. Kursziel*:
2.18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.45%
Analyst Name::
Christian Ehmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

