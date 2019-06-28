Gerresheimer 26.82 CHF -1.23% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer von 55 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wandel und Neuorientierung seien ein langer Weg, schrieb der nun für den Hersteller von Spezialverpackungen zuständige Experte Christian Ehmann./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.