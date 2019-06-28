Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
70.80CHF
1.75CHF
2.53 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.10.2025 06:49:53
Gerresheimer Hold
Gerresheimer
26.82 CHF -1.23%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer von 55 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wandel und Neuorientierung seien ein langer Weg, schrieb der nun für den Hersteller von Spezialverpackungen zuständige Experte Christian Ehmann./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
29.36 €
|
Abst. Kursziel*:
2.18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.45%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|06:49
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|06:49
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|70.80
|2.53%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:38
|
Barclays Capital
Deutsche Börse Overweight
|08:32
|
Jefferies & Company Inc.
Siltronic Buy
|08:32
|
Deutsche Bank AG
RTL Hold
|08:31
|
Deutsche Bank AG
ProSiebenSat.1 Media Hold
|08:29
|
Barclays Capital
HSBC Holdings Overweight
|08:17
|
Deutsche Bank AG
SUSS MicroTec Hold
|08:07
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eni Hold