Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Gerresheimer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer nach einem "Report" eines Leerverkäufers mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Er habe bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass der Pharmaverpackungshersteller mit seiner Informationsarbeit nicht gerade glänze, schrieb Olivier Calvet am Dienstagnachmittag. So fehlten Information zu genauen Kreditbedingungen sowie mit Blick auf den Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts. Allerdings sei die Stimmung der Anleger für die Aktie auch schon auf einem Mehrjahrestief angekommen./rob/mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Neutral
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
25.66 €
|
Abst. Kursziel*:
13.02%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
25.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.40%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Gerresheimer AG
|
08.12.25
|Schwacher Handel: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
05.12.25
|EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.12.25