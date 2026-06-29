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Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

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01.07.2026 15:22:59

Gerresheimer Market-Perform

Gerresheimer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gerresheimer von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 18,90 auf 28,70 Euro angehoben. Im Juni habe es von dem Verpackungshersteller schon die zweite Gewinnwarnung binnen drei Monaten gegeben, erwähnte Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit den neu formulierten Eckdaten für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 habe das Unternehmen aber womöglich einen Schritt gemacht, um die "schwierigen Zeiten" hinter sich zu lassen. Das Profil von Chancen und Risiken sei nun ausgewogen./rob/tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Gerresheimer AG Market-Perform
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28.70 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
29.08 € 		Abst. Kursziel*:
-1.31%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
29.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Delphine Le Louet 		KGV*:
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