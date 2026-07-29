NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,70 Euro belassen. Delphine Le Louet bezog sich in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch auf den angekündigten Verkauf der US-Tochter Centor sowie des weltweiten Geschäfts mit Primärverpackungen aus Kunststoff. Letzteres sei vom Markt weniger erwartet worden. Die Transaktionen dürften es Gerresheimer ermöglichen, durch den Abbau von Schulden wieder finanzielle Flexibilität zu erlangen./rob/la/mis;