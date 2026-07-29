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Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

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29.07.2026 11:20:30

Gerresheimer Market-Perform

Gerresheimer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,70 Euro belassen. Delphine Le Louet bezog sich in einer Schnelleinschätzung am Mittwoch auf den angekündigten Verkauf der US-Tochter Centor sowie des weltweiten Geschäfts mit Primärverpackungen aus Kunststoff. Letzteres sei vom Markt weniger erwartet worden. Die Transaktionen dürften es Gerresheimer ermöglichen, durch den Abbau von Schulden wieder finanzielle Flexibilität zu erlangen./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:50 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Gerresheimer AG Market-Perform
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28.70 €
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Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Delphine Le Louet 		KGV*:
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