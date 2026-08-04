Gerresheimer 25.16 CHF -3.41% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 22 auf 26 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Trotz der jüngst angekündigten Verkäufe von Geschäftseinheiten sei er vorsichtig gestimmt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verkäufe dürften zwar die erhöhte Verschuldung des Herstellers von Spezialverpackungen senken. Das werde gleichwohl von der anhaltenden Unsicherheit rund um Untersuchungen der Finanzaufsicht Bafin überlagert./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.