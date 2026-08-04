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Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

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04.08.2026 09:38:01

Gerresheimer Hold

Gerresheimer
25.16 CHF -3.41%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 22 auf 26 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Trotz der jüngst angekündigten Verkäufe von Geschäftseinheiten sei er vorsichtig gestimmt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verkäufe dürften zwar die erhöhte Verschuldung des Herstellers von Spezialverpackungen senken. Das werde gleichwohl von der anhaltenden Unsicherheit rund um Untersuchungen der Finanzaufsicht Bafin überlagert./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
27.02 € 		Abst. Kursziel*:
-3.77%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
26.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.63%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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