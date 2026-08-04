Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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Gerresheimer Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 22 auf 26 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Trotz der jüngst angekündigten Verkäufe von Geschäftseinheiten sei er vorsichtig gestimmt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verkäufe dürften zwar die erhöhte Verschuldung des Herstellers von Spezialverpackungen senken. Das werde gleichwohl von der anhaltenden Unsicherheit rund um Untersuchungen der Finanzaufsicht Bafin überlagert./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
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Unternehmen:
Gerresheimer AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
27.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.77%
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Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.63%
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Analyst Name::
Falko Friedrichs
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KGV*:
-