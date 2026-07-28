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Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

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29.07.2026 17:04:11

Gerresheimer Halten

Gerresheimer
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Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 16 auf 30 Euro angehoben. Der Verkauf der US-Tochter Centor und des Kunststoffgeschäfts an den Finanzinvestor Apax verspreche deutliche Entlastung, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Aktienkurs hält er aber einen Abschlag von fast der Hälfte gegenüber Wettbewerbern wegen der immer noch hohen Unwägbarkeiten bei dem Verpackungshersteller für angemessen./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:34 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:42 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Gerresheimer AG Halten
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
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