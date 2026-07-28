FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 16 auf 30 Euro angehoben. Der Verkauf der US-Tochter Centor und des Kunststoffgeschäfts an den Finanzinvestor Apax verspreche deutliche Entlastung, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Aktienkurs hält er aber einen Abschlag von fast der Hälfte gegenüber Wettbewerbern wegen der immer noch hohen Unwägbarkeiten bei dem Verpackungshersteller für angemessen./tih/he;