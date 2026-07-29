Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’573 1.1%  SPI 20’401 1.1%  Dow 52’747 1.0%  DAX 25’464 0.4%  Euro 0.9330 0.2%  EStoxx50 6’290 0.1%  Gold 4’029 -1.2%  Bitcoin 52’364 0.3%  Dollar 0.8190 0.0%  Öl 84.8 -4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Novartis1200526UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Sandoz124359842Holcim1221405VAT31186490
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin: Analyst prognostiziert 100'000 Dollar bis Ende 2026
Ausblick: Arm gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Buffer-ETFs auf dem Prüfstand: So ist die Struktur wirklich aufgebaut
SpaceX-Aktie oder Amazon-Aktie: Wer gewinnt den Kampf um die Billionen-Dollar-Bewertung?
Ausblick: Airbus SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
ETF Sparplan

Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.07.2026 04:45:14

EQS-Adhoc: Gerresheimer veräussert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds

Gerresheimer
24.82 CHF -5.58%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen/Strategische Unternehmensentscheidung
Gerresheimer veräussert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds

29.07.2026 / 04:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gerresheimer veräussert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds

Düsseldorf, 29. Juli 2026. Die Gerresheimer Glass Inc., USA, die Gerresheimer Glas GmbH, die Gerresheimer Group GmbH und die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer"), haben heute endgültige Vereinbarungen mit einer Tochtergesellschaft von Fonds, die von Apax Partners LLP beraten werden („Apax Fonds“), über den Verkauf der Centor US Holding Inc., USA, sowie des globalen Primary Packaging Plastics (PPP) Geschäfts der Gerresheimer abgeschlossen. Damit erwerben die Apax Fonds von Gerresheimer insgesamt 15 Produktionsstandorte für Primärverpackungen aus Kunststoff in neun Ländern zusätzlich zum Standort von Centor in den USA.  

Der Gesamtkaufpreis für die beiden Business Units basiert auf einem kombinierten Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund EUR 1,5 Mrd. Zu weiteren Vertragsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Centor und das Gerresheimer Primary Packaging Plastics Geschäft haben 2025 mit insgesamt rund 2.400 Mitarbeitenden einen kombinierten Umsatz von rund EUR 570 Mio. erwirtschaftet.

Die Transaktionen stehen unter Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen und Genehmigungen und werden unabhängig voneinander vollzogen. Der Abschluss des Centor-Verkaufs wird bis Ende des Geschäftsjahres 2026 erwartet, der Abschluss des Verkaufs des globalen Primary Packaging Plastics Geschäfts voraussichtlich im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2027.

Gerresheimer wird die erwarteten Mittelzuflüsse nutzen, um die Kapital- und Finanzierungsstruktur durch die bedeutsame Reduzierung des Verschuldungsgrades signifikant zu optimieren.

_______________________

Ende der Insiderinformation

 

Kontakt Gerresheimer AG

Investor Relations

Guido Pickert
Vice President Investor Relations

T +49 211 6181 220
gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Medien
Jutta Lorberg
Group Senior Director
Communication & Marketing
T +49 211 6181 264
jutta.lorberg@gerresheimer.com

 



Ende der Insiderinformation

29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49-(0)211/61 81-00
Fax: +49-(0)211/61 81-121
E-Mail: gerresheimer.ir@gerresheimer.com
Internet: http://www.gerresheimer.com
ISIN: DE000A0LD6E6
WKN: A0LD6E
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299006GD4UWSYZOKC28
EQS News ID: 2373112

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2373112  29.07.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Gerresheimer AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten