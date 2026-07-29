EQS-Adhoc: Gerresheimer veräussert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds

EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen/Strategische Unternehmensentscheidung

Gerresheimer veräussert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds



29.07.2026 / 04:45 CET/CEST

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Gerresheimer veräussert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds Düsseldorf, 29. Juli 2026. Die Gerresheimer Glass Inc., USA, die Gerresheimer Glas GmbH, die Gerresheimer Group GmbH und die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer"), haben heute endgültige Vereinbarungen mit einer Tochtergesellschaft von Fonds, die von Apax Partners LLP beraten werden („Apax Fonds“), über den Verkauf der Centor US Holding Inc., USA, sowie des globalen Primary Packaging Plastics (PPP) Geschäfts der Gerresheimer abgeschlossen. Damit erwerben die Apax Fonds von Gerresheimer insgesamt 15 Produktionsstandorte für Primärverpackungen aus Kunststoff in neun Ländern zusätzlich zum Standort von Centor in den USA.



Der Gesamtkaufpreis für die beiden Business Units basiert auf einem kombinierten Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund EUR 1,5 Mrd. Zu weiteren Vertragsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Centor und das Gerresheimer Primary Packaging Plastics Geschäft haben 2025 mit insgesamt rund 2.400 Mitarbeitenden einen kombinierten Umsatz von rund EUR 570 Mio. erwirtschaftet.



Die Transaktionen stehen unter Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen und Genehmigungen und werden unabhängig voneinander vollzogen. Der Abschluss des Centor-Verkaufs wird bis Ende des Geschäftsjahres 2026 erwartet, der Abschluss des Verkaufs des globalen Primary Packaging Plastics Geschäfts voraussichtlich im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2027.



Gerresheimer wird die erwarteten Mittelzuflüsse nutzen, um die Kapital- und Finanzierungsstruktur durch die bedeutsame Reduzierung des Verschuldungsgrades signifikant zu optimieren. _______________________ Ende der Insiderinformation Kontakt Gerresheimer AG Investor Relations Guido Pickert

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