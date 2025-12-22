Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
|
22.12.2025 17:58:18
SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert zum Handelsende im Plus
Der SDAX machte schlussendlich Gewinne.
Der SDAX verbuchte im XETRA-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0.48 Prozent auf 16’812.49 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89.516 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.208 Prozent auf 16’767.32 Punkte an der Kurstafel, nach 16’732.54 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16’819.79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’679.89 Punkten verzeichnete.
SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der SDAX bei 15’750.71 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Stand von 16’944.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13’528.84 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21.07 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18’206.72 Punkte. Bei 13’183.63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Dürr (+ 7.18 Prozent auf 22.40 EUR), SMA Solar (+ 4.21 Prozent auf 33.68 EUR), Medios (+ 3.55 Prozent auf 14.02 EUR), Gerresheimer (+ 2.52 Prozent auf 27.64 EUR) und Schaeffler (+ 2.30 Prozent auf 8.00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Klöckner (-4.46 Prozent auf 7.92 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2.05 Prozent auf 81.30 EUR), Douglas (-1.87 Prozent auf 11.56 EUR), Südzucker (-1.86 Prozent auf 8.97 EUR) und CANCOM SE (-1.82 Prozent auf 27.00 EUR).
Die teuersten Konzerne im SDAX
Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’211’826 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 7.384 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick
Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
